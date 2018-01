Canadá: La trágica muerte de una pareja de ancianos en medio de una "ola de frío"

24Horas.cl Tvn

09.01.2018

Una pareja de ancianos falleció el viernes pasado en medio de las bajas temperaturas que afectan a Ontario, Canadá.

Según consigna Infobae, Grant Triebner, de 90 años, fue encontrado fallecido en un granero debido a que sufrió un ataque al corazón. A pocos metros, en el medio de la nieve, yacía su esposa Ada Triebner, de 83.

El caso ha conmovido a Canadá puesto que, según informan las autoridades locales, Triebner, al esperar el retorno de su esposo y no encontrar ninguna pista de él, desafió el frío y salió a buscarlo.

Pese a sus esfuerzos y con el termómetro marcando hasta 10 grados centígrados bajo cero, la mujer falleció en búsqueda del amor de su vida. La semana pasada el clima fue aún más extremo, con menos 20 grados registrados y una sensación térmica de -35 o -40 debido al viento glacial.

"Dos hermosas luces dejaron de brillar y este mundo será para siempre un lugar más oscuro", dijo la funeraria Haskett Funeral Homes de la zona en un comunicado.

Por su parte, una pariente de la anciana, Ethel-Lori Triebner, expresó que "compartieron un amor tan hermosamente precioso que completos desconocidos advirtieron la magnitud de la pérdida".

Family and friends described Grant and Ada Triebner as "two beautiful lights" whose deaths shocked the small southwestern Ontario community of Exeter https://t.co/4a3HKPGYgT pic.twitter.com/u4aSaLIpGi