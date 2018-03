Canciller Ampuero sobre alegatos en La Haya: Lo importante es que "no hay obligación de negociar"

24Horas.cl TVN

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, abordó el tema de la demanda marítima boliviana, cuyos alegatos en La Haya comenzarán la próxima semana.

Tras una reunión en La Moneda, el canciller envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía respecto a lo que podría traer un fallo adverso en la Corte Internacional de Justicia.

"Lo importante, lo central, lo esencial, es que no hay obligación de negociar. Aquí, en estos alegatos orales, no está en juego no está en juego ni un centímetro cuadrado de territorio chileno", expuso.

Por otro lado, desdramatizó la situación de Alejandro Guillier, quien será parte de la comitiva nacional, pero que recientemente habló de una opción de intercambiar con Bolivia soberanía marítima por soberanía terrestre.

Al respecto, Ampuerto sostuvo que "el senador Alejandro Guillier viaja con nosotros a defender la posición de Chile que es públicamente conocida y está planteada ante la Corte de La Haya".