Canciller Muñoz acusa presiones de gobierno venezolano para firmar acuerdo con oposición

07.02.2018

El canciller Heraldo Muñoz acusó presiones por parte del gobierno de Venezuela para firmar un acuerdo con la oposición sin dar garantías de elecciones presidenciales, en medio de las reuniones que ambas partes sostienen en República Dominicana.

A través de su cuenta en Twitter, el titular de Relaciones Exteriores reconoció un constante contacto con lo que está ocurriendo en el país centroamericano, en donde se han visto "enormes presiones para que oposición venezolana firme papel que no contempla garantías elecciones presidenciales".

"Presidente Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etc. Algún partido chileno aceptaría eso?", enfatizó Muñoz en la publicación.

Recordar que el pasado 1 de febrero Chile decidió suspender su participación como acompañante del proceso de diálogo, acusando la aparición de "obstáculos para el logro de un acuerdo serio y creíble".

México, por su parte, también ostentaba la participación, pero decidió alejarse de su rol por la evolución que ha tenido el proceso, sobre todo en l oque refiere al adelanto de las elecciones.

En contacto permanente con Rep Dominicana. Enormes presiones para q Oposición venezolana firme papel que no contempla garantías elecciones presidenciales. Pdte Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etc. Algún partido chileno aceptaría eso?