"Casa del terror": El dato de los perros malteses que desorienta a los investigadores

20.01.2018

La "casa del terror" sigue dejando sin palabras al mundo entero, ya que en el hogar se hallaron dos perros malteses en perfecto estado a diferencia de los13 hermanos mal alimentados y en condiciones precarias de salud.

Lo canes eran alimentados y mantenidos por la pareja, acción contraria a lo que hacían con sus hijos, quienes eran torturados y permanecían encadenados en la casa ubicada en California.

Los animales fueron puestos en adopción debido a su buena condición, mientras que los hijos de la pareja enfrentan graves traumas psicológicos producto de las torturas que tuvieron que vivir, por lo miso, fueron internados en dos hospitales.

Elizabet Jane Flores, una de las tías de las víctimas, se refirió a los extraños comportamientos que la pareja adquirió con los años. Flores, aseguró que no veía a su hermana desde los 19 años, sólo hablaban por teléfono y nunca le permitió saber nada sobre sus sobrinos. Nunca pudo visitarlos.

"Algo no parecía correcto sobre su crianza, pero nunca hubiera sospechado algo así", indicó Flores a DailyMailTV. "No dejaban que nadie los visitara y no sabíamos su dirección (…) Hablamos por teléfono de vez en cuando, pero cada vez que pedía hablar con sus hijos, ella no me dejaba", aseguró Flores.

La hermana de la mujer, que se encuentra detenida y acusada de haber torturado a sus hijos, comenta que los padre de Louise en diversas oportunidades intentaron visitar a sus nietos. Sin embargo, cuando llegaban a la casa, eran rechazados por la familia. "Mis padres padres se fueron llorando, siempre. Murieron antes de que volvieran a verlos. Es desgarrador, y estoy tan avergonzada por todo esto", agregó la hermana de la detenida.

David y Louise Turpin mantenían a sus hijos encadenados y hambrientos al momento en que la policía irrumpió en la casa. La denuncia fue hecha por una de las hijas de la pareja, quien logró escapara y dar aviso a las autoridades. Los padres de las víctimas fueron detenidos y acusados de tortura.