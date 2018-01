"Casa del Terror": Los indicios de maltrato que nadie fue capaz de ver durante años

24Horas.cl Tvn

26.01.2018

Durante años el matrimonio de David y Louise Turpin maltrató y torturó a doce de sus trece hijos, hecho que hasta unas semanas se encontraba impune. La interrogante nace especialmente en los vecinos de Perris, pequeña localidad californiana donde los actos macabros de la familia quedaron al descubierto tras escapar uno de sus hijos y denunciarlos a la policía.

Una de las señales que hizo sospechar de estos episodios en la familia fue que día antes de darse a conocer los hechos, a través de una desgarradora carta en Facebook, un ex compañero de primaria de una de las hermanas Turpin contó que niña iba al colegio sucia, que olía mal y sufría bulliyng.

Antes de trasladarse a Perris, desde el 2000 la familia vivió en una propiedad ubicada en un terreno de unas catorce hectáreas sobre una calle de tierra en el pueblo de Río Vista, Texas, donde el grupo en raras ocasiones abandonaban la casa de cuatro dormitorios. Sumado a ello, mantenían las luces encendidas a toda hora y las persianas cerradas.

Además, se reveló que en una Navidad adquirieron ocho bicicletas infantiles nuevas que dejaron sin uso a la intemperie hasta que el sol las decoloró. En esta línea, se constató que en una ocasión una de las hijas mayores del matrimonio trató de escapar, siendo devuelta por un vecino a su casa.

También, otro vecino, cuyos hijos jugaron con los de los Turpin, contó que los niños de la pareja no dijeron sus nombres y que después de volver a verlos en la calle, uno de los hermanos le dijo al otro: "Ya no podemos hablar con ellos, ¿recuerdas?".

Después de que la familia abandonara el lugar, su propiedad fue exterminada, ya que los compradores de la casa relataron que su interior estaba destrozado y el suelo del baño podrido.

En el interior de la vivienda encontraron algunas fotos, donde una de las imágenes exhibía una cama con un riel de metal que tenía una cuerda atada a él. Además, la sala de estar de la casa estaba llena de heces.

En ese contexto, el vecino de la familia, Rick Vinyard, aseguró a Los Ángeles Times (LA Times) que en la casa "todo tenía cerraduras, el armario tenía cerradura, el cofre de juguetes, la heladera", y agregó que "no había camas, sólo colchones, no había un lugar en esa casa que no estuviera sucio". También, agregó que encontró una casa rodante de los Turpin, la que estaba "hasta la cintura" de basura. "Había perros y gatos muertos allí", describió.

Sumado a esto, la camioneta Ford F-150 de la familia estaba llena de pañales sucios y de latas de salchicha vacías. "Parecía que eso es todo lo que comían", comentó el vecino.

Cuando la familia vivía en Murrieta California, un vecino sostuvo que un día vio a los hijos marchando en círculos por la noche frente a la casa. En esta línea, un compañero de uno de los hijos de los Turpin cuando asistía al Mt. San Jacinto College fue visto por compañeros comer con desesperación, sin siquiera sentarse ante la comida.

Ya en Perris, California, un vecino que vivía enfrente de la última casa de los Turpin, se enteró de la edad de uno de los hijos, quien aparentaba una edad física mucho menor, debido a los claros signos de mala alimentación que poseía.