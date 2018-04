Caso de estudiantes que agreden a profesor provoca indignación en Italia

24Horas.cl Tvn

Tres estudiantes de la escuela Itc Carrara de Lucca, en Toscana, están siendo investigados por la justicia italiana luego que se filtrara un video que los retrata agrediendo e insultando a un profesor durante una clase.

El video del caso muestra a tres menores de edad mientras le piden al docente de 64 años que les suba sus notas. "Profesor, no me hinche las pelotas. Ponga seis", exigen. Luego, uno de los implicados le dice desafiante que "usted no entendió nada. ¿Quién es el jefe? Eh, ¿quién es el jefe?".

"Póngase de rodillas": los videos virales de la agresión de unos estudiantes a un profesor que indignaron a Italia https://t.co/JvqZj2xyHA pic.twitter.com/hu3sw43UnS — Infobae América (@InfobaeAmerica) 20 de abril de 2018

Tras la petición y la negativa del profesor, la situación comenzó a complicarse aún más. "Póngase de rodillas" lo obligan. El sujeto obedece y luego se escuchan risas de los alumnos presentes.

Luego que se masificara este registro aparecieron más. En otro video se ve claramente cómo un estudiante se acerca al docente con un casco de moto y luego lo golpea con la cabeza. En otro, le lanzan un basurero, todo en un clima de insultos y gritos que lo amordazan.

Al respecto, el director del establecimiento educacional, Cesare Lazzari, explicó que "estamos evaluando la suspensión hasta fin de año. Así que alguien repetirá de curso".

Ante la justicia, los tres implicados deberán responder a los cargos de violencia privada y acoso.