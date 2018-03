Caso Gabriel Cruz: Madrastra detenida revela detalles del crimen que conmovió a España

24Horas.cl Tvn

14.03.2018

La madrastra que mató al hijo de su pareja, Ana Julia Quezada, fue apresada y llevada a declarar durante la jornada de este martes. En la cita judicial entregó detalles sustanciales que la Guardia Civil española está indagando para poder esclarecer el crimen del pequeño Gabriel Cruz.

Pese a que en un principio la defensa de Quezada sólo se limitó a informar que la detenida confesó el infanticidio, este miércoles salieron a la luz más detalles sobre las últimas horas con vida del niño de ocho años que movilizó a todo un país.

Según consigna El País con información del programa Espejo Público , la mujer dominicana, que ahora también enfrenta la apertura del caso por la confusa muerte de su primera hija en la década de los 90, constató que vio a Gabriel jugando solo con un palito cuando iba hacia la casa de unos primos. "Le dije: hombre si estás solo vente conmigo. Voy a la finca".

El menor de edad se subió al auto de Quezada y fueron hasta el lugar. Allí, "yo me puse a pintar. Él se quedó fuera jugando", contó. Posteriormente, la madrastra lo vería manipulando un hacha, razón por la que le preguntó qué hacía con ella. Fue en ese momento cuando, según la imputada, Gabriel habría comenzado a insultarla.

"Él me dijo: tú no eres mi madre, tú no me mandas y además no te quiero volver a ver nunca. Así que nos peleamos por el hacha, se la quité y al final, con la rabia, acabe asfixiándole, tapándole la nariz y la boca", reveló.

"No quería hacerle daño a Ángel (padre de Gabriel) así que lo mejor fue enterrarlo, así él no sabría nunca lo que había pasado", dijo frente a la Guardia Civil en una extensa jornada de declaraciones. Lo metió bajo tierra con una pala, le quitó sus ropas y se fue a la casa de la abuela de su pareja para esconderlas allí.

"Si coloqué la polera en los juncos para despistar. Bueno, días más tarde cogí lo que quedaba de la ropa de Gabriel y la tiré dentro de un contenedor de vidrio en frente de un hotel. Al final vine a buscar el cadáver porque me dijeron que les entregase la llave y me puse nerviosa", contó Ana Julia Quezada.

El crimen se centra en los eventuales celos que habría tenido la mujer sobre la relación de Ángel y la madre de Gabriel, quienes conservaban una gran amistad pese a serpararse.

La dominicana Ana Julia Quezada arriesga cadena perpetua en la cárcel, aunque en el caso de no haber sido planeado el asesinato, podría considerarse como homicidio (10 a 15 años) o incluso homicidio imprudente (uno a cuatro años). El caso que conmocionó a España y de repercusión mundial sigue abierto y en pleno proceso de investigación.