Caso Gabriel Cruz: Madrastra homicida escribe carta dando su versión sobre el crimen

12.04.2018

Ana Julia Quezada, la madrastra que mató al pequeño niño español Gabriel Cruz (8), escribió una misiva donde relata su versión sobre el crimen ocurrido en Almería.

Según consignan medios españoles, la dominicana -quien incluso ayudó en la búsqueda del infante mientras este estaba desaparecido (había escondido el cuerpo del menor tras estrangularlo)- se mostró conmovida por el daño que ha hecho a toda la familia de Gabriel. "Sé que no tengo excusa por el accidente. Quité a la persona que amo lo más grande que uno puede tener: un hijo. Ángel, Patricia, a todos perdón", escribió.

Además, la mujer de 43 años que permanece detenida en la cárcel El Acebuche manifestó que el día en que desapareció el pequeño (27 febrero) "me asusté, me bloqueé y la bola se fue haciendo cada vez más grande". Destacar que las pericias psicológicas demostraron que Quezada es una persona "mentirosa y absolutamente manipuladora".

Asimismo se refirió a su situación familiar destacando: "Tengo una hija y le he hecho mucho daño, espero que ella algún día me pueda perdonar. También creo que cometas el delito que cometas nos tienen que tratar como personas. Sé que pasaré el resto de mi vida aquí, pero esto es en lo que menos pienso. Tengo mucho que contar, en cuanto pueda, lo explicaré".

Destacar que en la localidad sevillana de Coripe la comunidad realizó una quema de un muñeco que la representaba. "No soy más monstruo que esas personas y lo hice por un accidente. Ellos lo hacían queriendo, son más monstruo que yo. Al escribir esta carta me tiemblan las manos. así que disculpas, cuando hay gente de color blanco que cometen esos crímenes nunca he visto tantas barbaridades. Eso se llama racismo y xenofobia", sentenció la asesina de Gabriel Cruz.

"Estoy con antidepresivos y pastillas para comer y dormir. ¿Que no hay racismo en España? Ahora lo pongo en duda, menos mal que aquí en la prisión me siento bien y me tratan como es debido porque son profesionales", reveló en su carta enviada a la periodista española Ana Rosa Quintana.

Recordar que el juez Rafael Soriano ordenó el ingreso de la dominicana a prisión el 15 de marzo por los delitos de asesinato, detención ilegal y falta contra la integridad moral, esto tras confirmar que Quezada asfixió con sus propias manos al niño luego de golpearlo en la cabeza con un hacha.