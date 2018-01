Caso Nahir Galarza: Revelan los puntos claves de la nueva declaración

24Horas.cl TVN

17.01.2018

Siguen apareciendo en la prensa argentina nuevos detalles del caso Nahir Galarza, joven acusada de asesinar a su ex novio Fernando Pastorizzo, cuya muerte ocurrió durante la madrugada del 29 de diciembre pasado en Gualeguaychú.

Según consigna TN, la mujer declaró durante tres horas ante la Fiscalía. En su testimonio aseguró que el arma la llevaba Pastorizzo y que se disparó accidentalmente.

Estas son algunas frases de la declaración de Nahir Galarza:

- "Se enojó del todo, me agarró del pelo (...) Cuando pasamos de nuevo por la cocina, agarró el arma y me apuntó en la panza, y me dijo que yo me iba con él, porque yo era de él"

- "En un momento yo me quiero tirar de la moto, y él acelera con todo y ahí me agarro a él le quise sacar el arma, pero él la tenía sostenida con una mano"

- "Casi nos caímos, y cuando me agarro de él le saqué la pistola. Ni siquiera miré cómo la agarré, y en ese momento que frena de golpe yo sentí la primera explosión y ahí nos caímos de costado"

- "Me agacho para mirarlo y ahí es donde sale la segunda explosión que me sorprendió. Me quedé de nuevo sorda y ahí reaccioné y tiré el arma al piso"

- "Fue un accidente, no supe qué hacer"