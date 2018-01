Caso Nahir Galarza: Vecina dijo a la Justicia que "vio" a la víctima llevando el arma homicida

24Horas.cl Tvn

12.01.2018

Una mujer, vecina de los Galarza, se presentó espontáneamente el miércoles pasado ante la fiscalía de Gualeguaychú para declarar que vio a Fernando Pastorizzo llevar el arma con la que terminó asesinado el 29 de diciembre.

Según consigna TN, se trata de una vecina de 55 años que sostuvo haber divisado salir a la pareja de la casa de los Galarza y que le pareció que el joven fallecido de 21 años llevaba un "bulto" en la zona abdominal que podría ser la pistola homicida.

Pese a este revelador testimonio, la mujer no pudo confirmar que se tratara del arma de fuego.

La vecina también confesó que era la víctima quien le pagaba a Galarza, y que en Navidad también fue él quien llegó gritando hasta el domicilio de la joven. Asimismo, justificó no haber declarado antes debido a que tenía que cuidar de un familiar enfermo.

Por su parte, la madre de la autora confesa del crimen, Yamina Kroh, señaló que Nahir le dijo que "estaba sufriendo, que estaba mal. Yo, cuando la vi que estaba lastimada quería ir a hacer la denuncia. Pero me dijo 'no mamá, no te metas, porque son mis cosas'. Le dije: 'bueno, pero vamos a hacer la denuncia. Te acompaño. Seguro que papá también'. Y me respondía: 'no ma, no quiero tener más problemas de los que tengo'. Estaba amenazada".

Recordar que Nahir permanece en prisión preventiva en la Comisaría de la mujer de Gualeguaychú, a la espera de que se aclaren los hechos del crimen más bullado de Argentina en las últimas semanas.