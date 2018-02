Caso Rusia: Inteligencia militar de EE.UU. no recibió orden para responder a Moscú

Agencia AFP

27.02.2018

El jefe de la principal agencia de inteligencia militar de Estados Unidos, la NSA, indicó el martes que nunca recibió luz verde de la Casa Blanca para replicar los servicios rusos, acusados de injerencia en la campaña presidencial estadounidense.

"Es cierto que no hemos adoptado el mismo comportamiento" que Rusia, admitió frente a legisladores del Congreso, el almirante Michael Rogers, director de la Agencia de seguridad nacional (NSA) y jefe de Cybercom, el nuevo comando estadounidense a cargo de la guerra informática.

Rogers, que testificó ante la comisión de las Fuerzas Armadas del Senado en calidad de jefe de Cybercom, fue cuestionado sobre la respuesta de su comandando ante los ataques largamente documentados y admitidos por la inteligencia estadounidense en su conjunto.

Sin entrar en detalles de sus actividades, que pueden ir desde la introducción de programas de espionaje hasta los virus informáticos en los sistemas de los adversarios de Estados Unidos, afirmó que carece de autoridad legal para "perturbar el funcionamiento" de los servicios rusos concernidos.

"¿Han recibido instrucciones para hacerlo?", preguntó el demócrata Jack Reed.

"No", respondió Rogers.

"Si comprendo bien", continuó la senadora demócrata Jeanne Shaheen, "el presidente Trump nunca dio la orden a Cybercom de defender el país contra una tentativa de Rusia de interferir en la elecciones de otoño próximo".

"Nunca me dieron alguna instrucción específica para tomar medidas fuera de mi autoridad", respondió. "No me otorgaron autoridad de capacidades suplementarias".

"Es al presidente a quien, al final le compete tomar esta decisión", añadió al señalar que los militares no toman ninguna iniciativa política.