Científico de 104 años cumple su deseo de morir mediante suicidio asistido en Suiza

10.05.2018

En Basilea (Suiza), se llevó a cabo durante este mediodía a nivel local, el suicidio asistido que había solicitado el científico australiano de 104 años de edad, David Goodall.

De acuerdo a detalles dados a conocer por medios europeos, el anciano murió "acompañado de sus nietos y escuchando a Bethoveen".

At 12.30 today (10th May) Professor David Goodall, 104 years of age, died peacefully at Life Cycle, Basel, Switzerland from an infusion of Nembutal.