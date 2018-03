Congreso de Perú abre debate sobre renuncia o destitución de Kuczynski

Agencia AFP

22.03.2018

El Congreso de Perú comenzó este jueves a debatir si acepta la renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski o si lo destituye, mientras su sucesor, Martín Vizcarra, viaja desde Canadá para asumir el mando el viernes.

Tras meses en la cuerda floja por sus vínculos con la brasileña Odebrecht, el empresario y ex banquero de Wall Street de 79 años, que había asumido hace 20 meses, arrojó la toalla el miércoles en vísperas de la Cumbre de las Américas, que reunirá el 13 y 14 de abril en Lima a una treintena de mandatarios, entre ellos el estadounidense Donald Trump.

"No es un día feliz para el país, no es día del que nos sentimos orgullosos por lo que pueda pasar. Es un día difícil, complicado", dijo el opositor Víctor Andrés Belaúnde en la sesión plenaria del Congreso, a la que no asiste Kuczynski y que comenzó a las 17h00 locales (22h00 GMT).

"Tenemos que expresar una autocrítica como organización", declaró por su parte el legislador oficialista Salvador Heresi.

La sesión se extenderá por tres horas, dijo Galarreta, pero la decisión de aceptar la renuncia de Kuczynski o de destituirlo, será votada el viernes, antes de tomar juramento a Vizcarra.

En el año 2000, el Congreso destituyó a Alberto Fujimori cuando éste envió una carta de dimisión a la presidencia por fax desde Japón, adonde se marchó acuciado por un escándalo de corrupción.

Obispos piden "nuevo comienzo"

Kuczynski es el primer presidente que pierde su puesto por el torbellino Odebrecht, que salpica a otros ex mandatarios peruanos como Ollanta Humala, en prisión preventiva desde hace ocho meses junto a su esposa Nadine Heredia, y Alejandro Toledo (2001-2005), sobre el que pesa un pedido de extradición desde Estados Unidos.

En diciembre, Kuczynski sobrevivió a un primer intento de destitución gracias al sorpresivo apoyo de una decena de legisladores opositores encabezados por Kenji Fujimori, el hijo menor de Alberto Fujimori, a cambio del indulto que sacó al ex mandatario de la cárcel, donde cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.

"Hemos llegado a un punto de quiebre político. Un nuevo comienzo exige no solo un cambio de mando sino la recuperación ética y moral del país en todos los niveles", señaló la Conferencia Episcopal en una declaración, en la que pidió a todos los partidos apoyar a Vizcarra.

El vicepresidente Vizcarra, actual embajador en Canadá, viaja este jueves a Lima para asumir la presidencia el viernes y completar el actual periodo, hasta julio de 2021.

"Tengo la convicción que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante", escribió en Twitter Vizcarra, que este jueves cumplió 55 años y al que le aguarda una labor titánica al carecer de partido político en un Congreso dominado por Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori.

Keiko gana, Kenji pierde

La salida de Kuczynski se precipitó después de que líderes de Fuerza Popular difundieron el martes un video en el que aparece Kenji Fujimori tratando de convencer a otro legislador para que rechazara la destitución de Kuczynski a cambio de favores políticos.

Fue precisamente un video el que condujo a la caída de Alberto Fujimori, al dejar en evidencia las maniobras de su jefe de inteligencia Vladimiro Monstesinos para comprar votos de legisladores.

El legislador fujimorista que divulgó los videos, Moisés Mamani, defendió ante el plenario del Congreso su difusión.

"Si no salían a la luz los videos en estos momentos no estaríamos tratando sobre la renuncia (de Kuczynski). Muchos de mis colegas quisieron blindar la corrupción, por eso me estuvieron buscando", dijo Mamani, quien arrancó risas cuando anunció que exhibiría un video ante el plenario (sobre las condiciones de vida del pueblo aymara, al que pertenece).

Mientras se desarrollaba el debate parlamentario, decenas de activistas marcharon por el centro de Lima para exigir que se prohíba salir del país a Kuczynski, y pedir nuevas elecciones.

La guerra fratricida por el liderazgo del fujimorismo se ha saldado con una victoria de Keiko, de 42 años y dos veces candidata presidencial, sobre su hermano de 37 años, quien también tiene ambiciones presidenciales.

El futuro de Kenji, el parlamentario más votado en las dos últimas elecciones, depende ahora del Congreso dominado por los partidarios de su hermana, pues tras divulgarse el video, se abrió un proceso para desaforarlo.

Kenji no asistió este jueves al plenario.

Keiko también ha sido salpicada por el caso Odebrecht. La empresa afirmó que aportó 1,2 millones de dólares a su campaña de 2011, por lo que es investigada por la fiscalía.