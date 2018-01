Conmoción genera en Australia suicidio de modelo adolescente tras sufrir "ciberbullying"

24Horas.cl Tvn

12.01.2018

Los australianos están conmovidos por el suicidio de Amy "Dolly" Everett de 14 años, quien era rostro de una reconocida marca de sombreros y que sufrió un brutal acoso cibernético.

Según consigna Dailymail, al funeral de la menor, realizado en la localidad de Katherine, llegaron cientos de personas el pasado viernes, dolidos por la situación que llevó a la pequeña a tomar tan drástica deteminación.

La familia apunta directamente al acoso cibernético, puesto que la adolescente ganó fama rápidamente y era reconocida por la multitud debido a la exposición de su imagen desde hace más de 8 años en manos de Akubra (la marca de sombreros).

La compañía donde prestaba servicios "Dolly", expresó que "es inconcebible pensar en que alguien pueda sentirse tan abrumada que el suicidio sea su única opción".

Por su parte, el padre de la menor, Tick Everett, hizo un llamado a que todos los que se sientan sobrepasados y expuestos por alguna empresa que utilice tu integridad, deberían denunciar a tiempo. "Hablen aunque les tiemble la voz", dijo. "Pongan un alto al bullying y sean amables y háganlo por 'Dolly'", agregó.

WATCH: Mourners release white balloons into the sky as they farewell Amy "Dolly" Everett, the NT teenager who tragically took her own life last week after being bullied online. READ MORE: https://t.co/QE3jW2JqBL #TenNews pic.twitter.com/7XrDkMBm09