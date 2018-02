El relato de aspirante a policía argentina que sobrevivió a duro entrenamiento: "Déjenla que se muera...va a ser una menos"

24Horas.cl Tvn

15.02.2018

Jacqueline Chumbita de 19 años, joven que sobrevivió al entrenamiento extremo como aspirante en la escuela de oficiales de La Rioja, en Argentina, donde murió un compañero el pasado sábado, relató las duras rutinas que debían practicarse al interior del recinto.

La joven relató a Clarín que al decidir ser policía nunca pensó que terminaría en el hospital después de su primer día de formación como uniformada. "Es mi sueño, voy a seguir y lo voy a lograr porque sé que puedo hacerlo", explicó la joven que se encuentra internada en el Hospital Vera Barros, en La Rioja.

En su primer día de formación, Chumbita sostuvo que "la comisaria (Adriana) Rodríguez (hoy detenida) nos recibió. Lo primero que nos dijo fue que ya no éramos dueños de nada, de pedir agua, ni de hablar, ni de mirarlos”.

Asimismo, la joven detalló que "entre los 83 aspirantes, la falta de recursos económicos era un común denominador. De eso también se aprovecharon y los obligaban a comprar nuevo uniforme, les rompieron la ropa, les escondieron los bolsos y los mandaban de regreso a sus casas si no seguían 'cada orden al pie de la letra'".

En esta línea, la joven expresó que "primero estuvimos dos horas al sol. Después nos hicieron cambiar, nos daban cinco segundos ¿quién se cambia en cinco segundos? Ya con la ropa de entrenamiento nos tuvieron dos horas con ejercicios ‘cuerpo a tierra, arriba, cuerpo a tierra, arriba’. Luego nos tocó el desayuno, pero nos apuraban, fueron dos minutos que tuvimos. Y otras dos horas de entrenamiento", señaló la joven aspirante.

Con 40 grados de calor en la cancha de basquetball llamada "La Sartén", los alumnos comenzaron a descomponerse. "Déjenlos que se mueran, están haciendo acting", les advertían al resto de los cadetes mientras veían caer a sus compañeros. "Nos decían que si los ayudábamos nos íbamos de baja con ellos. Teníamos mucha sed y nos hicieron trotar alrededor de la pileta de agua sucia sabiendo que íbamos a tomar. Había sapos, estaba verde", describió Jacquelinen.

Sumado a ello, mientras entre compañeros se daban ánimo, los instructores les gritaban "¡abandonen!" y "¡no sirven para esto!", entre otras frases. La joven reveló que también "en un momento nos mandaron a bañar y cuando salí de la ducha me habían escondido el bolso, me rompieron la camisa. A varios nos hicieron eso".

Pese a toda la situación, la joven volvió a la escuela en otra jornada extrema de calor. "Nos hicieron acostar en el piso, poner las piernas a 90 grados, sin tomar agua, al rayo del sol. Deseaba el agua y delante nuestro se ponían a tomar. Entonces me acerqué a una de las instructoras y le indiqué que me estaba por descomponer, me dijo que estaba mintiendo, que cómo podía saber que me iba a desmayar", afirmó

Cuando cayó al suelo, un oficial subinspector ahora detenido, les dijo a los cadetes: "Déjenla que se muera, tírenla a un costado que va a ser una menos".