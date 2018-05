Donald Trump anunciará decisión sobre acuerdo nuclear con Irán este martes

Agencia AFP

07.05.2018

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmará este martes si cumple su amenaza de reanudar sanciones contra Irán y así romper con el acuerdo alcanzado en 2015 para evitar que Teherán adquiera armas nucleares.

El anuncio de Trump de que una decisión es inminente coincide con los últimos esfuerzos diplomáticos de sus socios europeos por convencerle que no abandone el pacto para evitar riesgos de un nuevo período de turbulencias.

Trump informó este lunes en su cuenta de la red Twitter que anunciará el martes su decisión sobre el destino del acuerdo nuclear: "Anunciaré mi decisión sobre el Acuerdo con Irán mañana a las 2:00 pm (18H00 GMT)", señaló.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.