Ecuador: Dos polizones mueren tras caer desde un avión

27.02.2018

Dos personas que pretendían viajar sin pagar pasaje murieron tras caer desde un avión que iba rumbo a Nueva York desde Guayaquil, Ecuador.

El hecho se inició cuando las dos víctimas, que serían de nacionalidad peruana, se escondieron en el tren de aterrizaje de la aeronave y, cuando esta despegó, sus cuerpos cayeron directo a la pista del aeropuerto.

Según las autoridades, estas personas no se encontraban en el registro de pasajeros y se habían subido, presuntamente, en Lima. Aún no se puede determinar la identidad de las víctimas ya que no portaban ningún documento.

Debido al accidente, el avión tuvo que volver a Guayaquil y las actividades en el aeropuerto se detuvieron por varias horas. Las autoridades están recolectando información para obtener más indicios sobre las dos personas fallecidas.