Ecuador le habría otorgado la nacionalidad a Julian Assange

El fundador de Wikileaks publicó en Twitter una fotografía donde aparece luciendo la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol. Sin embargo, la cancillería del país sudamericano no ha confirmado la noticia.

24Horas.cl TVN

11.01.2018

Tras pasar casi seis años asilado en la embajada de Ecuador en Londres (Inglaterra), el fundador de Wikileaks, Julian Assange, habría obtenido la nacionalidad del país sudamericano según informa el diario El Universo, el cual publicó el supuesto documento oficial que acreditaría dicha condición.

El propio cibernauta australiano publicó en su cuenta de Twitter una fotografía donde aparece luciendo la camiseta de la selección ecuatoriana del fútbol, sin ningún texto acompañando la imagen.

El medio alude a "fuentes confiables" que confirmarían la situación, detallando el número con el que aparece identificado en el Registro Civil de Ecuador. El 'hacker' habría conseguido este documento el 21 de diciembre de 2017, de acuerdo con los registros citados por el rotativo local, e incluso ya tendría un pasaporte con esta nacionalidad.

Dada esta situación, Assange perdería la condición de asilado que obtuvo en 2012, puesto que un país no puede conceder asilo a sus propios ciudadanos. No obstante, no perdería la protección que le ha otorgado Ecuador todos estos años ya que, como ciudadano, el país puede hacer uso de la protección diplomática.

La noticia se da a conocer apenas un día después de que la ministra de Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, revelara que el nuevo Gobierno de Lenín Moreno busca una mediación internacional para resolver la "insostenible" situación de Assange.