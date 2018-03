EE.UU: Polémica por muerte de perro obligado a viajar en compartimiento de avión

24Horas.cl Tvn

14.03.2018

Un polémico caso se produjo durante un vuelo desde Houston a Nueva York de un avión de la firma United Airlines, cuando un perro que había sido obligado a viajar en el compartimiento de mano falleció producto de la negligencia.

El hecho se desarrolló este lunes cuando una auxiliar de vuelo ordenó a la dueña del animal que lo pusiera en el compartimiento para equipaje de mano, arriba de las butacas de la cabina, ya que "obstruía parcialmente el pasillo".

Durante la noche y en pleno vuelo, cuando el perro se encontraba en una pequeña jaula transportadora que cabía perfectamente debajo del asiento de su dueña, varios pasajeros empezaron a escuchar ladridos desesperados. No se supo nada más hasta el aterrizaje en el aeropuerto La Guardia. El can estaba muerto.

La aerolínea dijo el martes que asumía por completo la responsabilidad del incidente, que denominó "trágico accidente que jamás debió haber ocurrido, porque las mascotas nunca deben ser colocadas en el compartimiento superior", señalaron en un comunicado.

Una pasajera del vuelo retrató a la dueña del perro junto a su hija, quienes lucían devastadas. Por su parte, la firma aérea reembolsó el costo de los pasajes de las dueñas del perro, así como el pago por el transporte de una mascota a bordo, de unos 200 dólares.

Aún se están investigando las causas del fallecimiento.

I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq