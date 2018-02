EE.UU.: Tiroteo se registra en escuela secundaria de Florida

Agencia AFP

14.02.2018

Un tiroteo ocurrió en una escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, ubicada al sureste de Florida, Estados Unidos, lugar al que acudieron ambulancias, camiones de bomberos y vehículos policiales.

Debido a esto, una persona fue evacuada en una camilla y subida a una ambulancia, según imágenes de helicóptero emitidas por la cadena NBC6.

En dichas imágenes se podía ver a varias decenas de personas saliendo de la escuela con las manos en alto o cruzadas detrás de la cabeza.

Según información extraoficial, habría al menos 20 heridos tras el incidente.

"Eviten el área" dijo la oficina del sheriff del condado Broward en Twitter, añadiendo que agentes de policía estaban trabajando en "un incidente en curso con un tirador activo".

Avoid the area of Stoneman Douglas HS. #BSO is currently working a developing incident regarding a report of active shooter.