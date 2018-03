"El infierno no existe": Papa Francisco lanza polémica declaración

Tras el hecho, el Vaticano salió al paso de estas declaraciones, afirmando que lo publicado es el resultado de una reconstrucción, en la que no se mencionan las palabras textuales pronunciadas por el Sumo Pontífice.

24Horas.cl Tvn

30.03.2018

El Papa Francisco salió nuevamente a la palestra tras una polémica declaración en la que afirmó que "el infierno no existe".

El Sumo Pontífice se refirió en una entrevista efectuada por el periodista Eugenio Scalfari el 27 de marzo y publicada en el diario italiano La Repubblica, acerca del futuro de aquellas almas que mueren y cargan pecados.

“No existe un infierno en el que sufren las almas de los pecadores para toda la eternidad (…) Aquellos que no se arrepienten (de sus pecados) y por tanto no pueden ser perdonados, desaparecen”, publicó el medio, afirmando que fueron palabras textuales de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Sumado a ello, según consignó el portal, Bergoglio aseguró que aquellas almas "no son castigadas. Las que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y van a las filas de las almas que lo contemplan, pero las que no se arrepienten y, por lo tanto, no pueden ser perdonadas, desaparecen".

Frente a esta polémica el Vaticano se pronunció y explicó que el Papa Francisco no concedió ninguna entrevista a Scalfari, solamente mantuvieron una reunión para hablar sobre la Pascua de Resurrección.

Respecto al tema del infierno, la institución aseguró que en ningún momento el Sumo Pontífice afirmó en palabras textuales lo expresado por el periodista acerca del futuro de estas almas. "Lo que informa el autor en el artículo de hoy es el resultado de su reconstrucción, en la que no se mencionan las palabras textuales pronunciadas por el Papa", expresó el Vaticano en un comunicado.