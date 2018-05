Erupción de volcán genera la evacuación de cientos de personas en Indonesia

Agencia AFP

Habitantes indonesios que viven cerca de uno de los volcanes más activos del mundo se fueron de sus casas el viernes, tras una erupción que causó una enorme nube de cenizas de hasta 5.000 metros de altura, según fuentes oficiales.

Las autoridades ordenaron a los habitantes residentes en un perímetro de cinco kilómetros alrededor del monte Merapi, en la isla de Java, abandonar el lugar, mientras una lluvia de cenizas caía hasta en algunos barrios de Yogyakarta, ciudad situada a unos 30 km del volcán.

El aeropuerto de esta ciudad turística, capital cultural de Java, se cerró temporalmente y ocho vuelos se anularon tras la erupción a comienzos de la mañana.

Las autoridades no precisaron cuántos habitantes fueron evacuados del perímetro cercano al volcán, donde viven unas 12.000 personas.

"Este tipo de erupción no es muy peligrosa y puede ocurrir en cualquier volcán activo", indicó un portavoz de la agencia nacional de gestión de catástrofes, en un comunicado.

El monte Merapi experimentó desde 2010 una serie de erupciones que provocaron la muerte de más de 350 personas.

Es uno de los 129 volcanes activos en Indonesia, archipiélago situado en el "cinturón de fuego del Pacífico", un alineamiento de volcanes que bordean este océano siguiendo los límites de placas tectónicas y fallas sísmicas.

