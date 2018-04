Mujer permaneció encerrada seis horas en un auto tras descuido de su pareja

24Horas.cl Tvn

14.04.2018

Una mujer tuvo que permanecer seis horas encerrada dentro de un automóvil tras un descuido de su pareja, quien cerró el vehículo sin percatarse que ella aún estaba sentada en el asiento del copiloto.

El inusual hecho ocurrió en la localidad de Breu, España, cuando después de un matrimonio y posterior fiesta, ambos llegaron a descansar al domicilio que comparten. Él se bajó del auto, cerró con seguro y se fue mientras ella estaba todavía dentro.

La mujer afectada no se dio cuenta del momento en que su pareja se alejaba, razón por la que luego sus gritos resultaron infructuosos.

A pesar que dentro del vehículo habían dos teléfonos celulares, la afectada no pudo usarlos debido a que ambos estaban sin batería. No tenía llaves y los vidrios estaban arriba. Tras gritar desesperadamente por auxilio, pasaron seis horas hasta que unas personas se acercaron a intentar rescatarla, pero no pudieron.

No obstante, los testigos llamaron al personal de la Guardia Civil de la localidad, entidad que alertó el hecho y concurrió hasta el departamento de ambos, donde encontraron al hombre durmiendo profundamente. Lo despertaron, le contaron lo que ocurría y finalmente todos fueron a socorrer a la mujer.

Cabe destacar que, una vez libre, ella declaró que no había ningún delito y que todo se trataba de un increíble error.