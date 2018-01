España: Preso dado por muerto "resucita" justo antes de su autopsia

24Horas.cl Tvn

09.01.2018

Un reo declarado fallecido en el Centro Penitenciario de Asturias, España, despertó a sólo horas de que fuera sometido a la autopsia de rigor para determinar las causas de su "muerte".

El inédito hecho fue protagonizado por Gonzalo Montoya Jiménez, de 29 años y quien fue encontrado en una celda sin señales de vida, esto tras haber sido golpeado violentamente.

Tras ello, tres médicos afirmaron que Montoya había fallecido, razón por la que llevaron su cuerpo hasta una bolsa donde adjuntan los cadáveres. Posteriormente, el joven llegó hasta el Instituto Médico Legal de Asturias, mientras que las autoridades comunicaban la muerte a sus cercanos.

De un instante a otro, Montoya se despertó dentro de la bolsa para cadáveres y empezó a moverse. Atónitos, el personal a cargo lo trasladó hasta el Hospital Central de Asturias para asistirlo y ver qué había pasado.

Finalmente, el joven "resucitado" permanece en la UCI del centro médico con pronóstico reservado. Se espera su favorable evolución para determinar realmente cuáles fueron las causas del accidente y qué medidas se tomarán en torno a la negligencia que podría haber terminado en homicidio.

Gonzalo Montoya Jiménez woke hours before an autopsy, having been certified dead by three doctors.