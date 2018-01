Estados Unidos: Iguanas y tortugas se congelaron en medio de la "ola de frío"

24Horas.cl Tvn

05.01.2018

Decenas de iguanas y tortugas del estado de Florida quedaron prácticamente congeladas en medio del histórico "ciclón bomba" que afecta al noreste de Estados Unidos.

Según la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés), "este tipo de especies necesitan un cuidado especial durante la temporada invernal debido a que prácticamente quedan congeladas con temperaturas menores a los cuatro grados Celsius".

Las imágenes y videos se difundieron rápidamente por redes sociales asombrando a millones de usuarios quienes nunca habían visto algo por el estilo.

"No suponga que están muertos", dijo la encargada del programa de peces y vida silvestre no nativos de la FWC, Kristen Sommers, quien además recomendó a los floridanos no molestar a los animales cuando estén paralizados.

Asimismo, la FWC señaló en un comunicado que un equipo de voluntarios está rescatando la mayor cantidad posible de tortugas marinas y que hasta el momento tienen un centenar de estos animales "fuera de peligro".

En esa línea, Sommers indicó que las iguanas nativas de Centro y Sudamérica son animales de sangre fría que van perdiendo movilidad a medida que la temperatura cae a menos de 10 grados Celsius.

The iguanas have a good chance of thawing out if you move them in the sun. Just be careful @CBS12 pic.twitter.com/Qn2w6NFedD — Maxine Bentzel (@MaxineBentzel) 4 de enero de 2018

The frozen iguana petrified next to my South Florida swimming pool yesterday, reanimated himself in the afternoon sun. Here he is walking it off ... After another cold night, though, he's probably a green popsicle again this morning. pic.twitter.com/nOept7ksJT — Frank Cerabino (@FranklyFlorida) 5 de enero de 2018

Recordar que el fenómeno climatológico ha cobrado 17 víctimas fatales hasta el momento, quienes han fallecido debido a accidentes por deslizamiento en la conducción y por las bajísimas temperaturas.