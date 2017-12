Estados Unidos: Padres le prohibieron a su hija seguir con su novio y este los asesinó

24Horas.cl Tvn

27.12.2017

Un brutal caso ha impactado a la población de Virginia, Estados Unidos. Esto, ya que un adolescente de 17 años que estaba emparejado con la hija del matrimonio Fricker, decidió dar muerte a ambos adultos luego que estos se opusieran tajantemente a la relación. ¿La razón? El joven era abiertamente racista, homofóbico y nazi.

Según información de Infobae, Scott Fricker (48 años) y su esposa Buckley Kuhn-Fricker (43) estaban muy preocupados. Sabían que su hija de 16 años salía con un compañero de colegio de Lorton, Virginia, y que la ideología del adolescente no traería nada bueno para ella. Por tal razón lucharon para que la relación se rompiera, pero no lo consiguieron.

Días antes del macabro homicidio, la madre de la joven envió un correo con imágenes donde se podía ver al sospechoso con consignas antisemitas, homofóbicas, referencias a Adolf Hitler y libros sobre nazismo a las autoridades de la escuela.

La mujer indicó en el mail que él era un "monstruo" y agregó que "me sentiría mal reportándolo si sus cosas online fueran de un adolescente normal, pero es un monstruo, y no tengo pena por gente así. Él hizo estas elecciones. Él está esparciendo odio". Pero no fue escuchada.

De hecho, el adolescente compartía sus gustos con su novia, convenciéndola de llevar su mismo estilo de pensamiento. "¿Sabías que los judíos son, en parte, culpables de la Segunda Guerra Mundial?", les dijo a sus padres la joven en una ocasión.

Desesperados, tomaron cartas en el asunto sin dudarlo. Tres días antes de Navidad, los Fricker entraron a la habitación de su hija. Allí estaba el joven. Discutieron fuertemente y él, frustrado por el deseo de separarlos, desenfundó un arma de fuego y disparó contra ellos. Los asesinó en cosa de segundos y después intentó suicidarse, sin éxito.

De acuerdo a The New York Times, actualmente el joven está internado en estado grave.