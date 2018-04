Estados Unidos: Tres muertos y cuatro heridos tras tiroteo en Nashville

Agencia AFP

22.04.2018

Tres muertos y cuatro heridos dejó un tiroteo en Nashville, Estados Unidos.

El hecho ocurrió en el restaurant Waffle House, en las afueras de Nashville, Tennessee, en donde un hombre desnudo abrió fuego en la madrugada del domingo.

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx