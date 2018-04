Casa Blanca da a conocer imágenes de la cita entre Mike Pompeo y Kim Jong-Un

24Horas.cl TVN

26.04.2018

Este jueves la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, publicó en Twitter imágenes hasta ahora inéditas que corroboran el encuentro entre el recientemente designado secretario de Estado del país norteamericano, Mike Pompeo, y el líder norcoreano, Kim Jong-Un.

La cita entre ambas autoridades fue celebrada la pasada Semana Santa en Corea del Norte.

Las dos fotos publicadas por Sanders en su cuenta de Twitter muestran a Pompeo, que entonces era el director de la CIA, estrechando la mano de Kim, en una ocasión mirando a las cámaras y en otra mirándose a los ojos.

"Es genial tener confirmado al secretario de Estado Pompeo. Hará un trabajo excelente ayudando a @POTUS (el presidente Donald Trump) a liderar nuestros esfuerzos para desnuclearizar la península norcoreana", comentó Sanders.

Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah