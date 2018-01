Donald Trump vuelve a polemizar y asegura que él no es "feminista"

24Horas.cl TVN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a llamar la atención al declarar que él no se declara "feminista", en una era donde la lucha se ha centrado en contra del acoso y el abuso sexual.

"No, no diría que soy feminista", dijo el mandatario en una entrevista, justo en momentos en que muchas mujeres del país norteamericano denuncian este tipo de prácticas. "Quiero decir: creo que, quizás, sería ir demasiado lejos. Estoy a favor de las mujeres, a favor de los hombres, a favor de todo el mundo", argumentó.

De hecho, es necesario recordar que durante su campaña presidencial, 13 mujeres lo acusaron de acoso sexual en el pasado. Sin embargo, ninguno de estos hechos tuvo consecuencias políticas para su persona.

En la conversación, Trump no solo dijo que no es feminista. También criticó a la Unión Europea y a la primer ministra británica, Theresa May.

"Tengo muchos problemas con la Unión Europea y eso puede transformarse en algo muy grande desde el punto de vista comercial. Creo que resultará muy perjudicial para ellos", dijo.