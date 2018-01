Dos prominentes republicanos denuncian los "asaltos" de Trump contra la prensa

Agencia AFP

18.01.2018

Dos senadores republicanos tomaron la voz este miércoles para denunciar, en términos muy fuertes, los "asaltos" del presidente estadounidense Donald Trump contra la prensa, uno de ellos acusándole incluso de recurrir a una retórica stalinista.

"2017 fue el año en el que la verdad -objetiva, empírica, basada en hechos- fue más agitada y maltratada en la historia de nuestro país, y a manos del personaje más importante de nuestro gobierno", dijo ante el Congreso el senador Jeff Flake, feroz detractor de Trump.

Este virulento ataque se produjo horas antes de que el 45° presidente de Estados Unidos anunciara sus publicitados "Premios de Noticias Falsas" ("Fake news award").

A última hora del miércoles, Trump posteó en Twitter el link de una lista, publicada en el sitio web del Partido Republicano, donde revela los ganadores de estos galardones a los medios "más corruptos y sesgados". Entre ellos, aparecen los principales periódicos y cadenas de noticias, como CNN, The New York Times y The Washington Post.

El economista ganador del premio Nobel Paul Krugman, quien suele escribir columnas de opinión para The New York Times, quedó en el primer puesto. El gobierno alegó que mereció ese lugar por escribir "el día de la histórica y aplastante victoria del presidente Trump que la economía nunca se recuperaría".

El mandatario estadounidense, cuyos ataques contra los medios "deshonestos" son casi diarios, reprocha particularmente a la prensa dar demasiada atención a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una eventual colusión con Rusia durante su campaña presidencial que, según él, no tiene fundamento.

Algunas horas antes del discurso de Flake, el veterano senador republicano John McCain, excandidato a la presidencia, pidió a Trump en una columna en el Washington Post que dejara de "atacar a la prensa".

Para Flake, en tanto, ya no es posible ignorar los "asaltos" contra los medios de comunicación por parte de un presidente "que no soporta la crítica".

"El 'enemigo del pueblo', así es como el presidente de Estados Unidos calificó a la prensa en 2017", dijo a los legisladores Flake, quien ya anunció que no se presentará para ser reelegido a finales de 2018. También recordó que esas palabras "tristemente célebres" fueron pronunciadas por Joseph Stalin "para describir a sus enemigos".

"Pero aquí estamos"

Para McCain, que ha desafiado en repetidas ocasiones a Trump desde que llegó al poder hace un año, la actitud del presidente de cara a los medios supone un problema para Estados Unidos, pero también para el resto del mundo.

"Lo sepa Trump o no, sus acciones son observadas de cerca por líderes extranjeros que ya usan sus palabras como una excusa" para silenciar o cerrar uno de los pilares claves de la democracia, dijo McCain, denunciando en particular la actitud "incoherente" o incluso "hipócrita" del gobierno de Trump en relación con la libertad de prensa.

"Mientras los responsables a menudo condenan la violencia contra periodistas en el exterior, Trump continúa con sus implacables ataques contra la integridad de los periodistas y medios de comunicación estadounidenses", dijo McCain.

"La expresión 'fake news' (noticias falsas), legitimada por el presidente de Estados Unidos, es utilizada por los autócratas para silenciar a los periodistas", apuntó.

"Los periodistas desempeñan un papel central en la promoción y protección de la democracia y nuestros derechos inalienables y deben poder hacer su trabajo libremente", añadió el senador, deplorando el anuncio del presidente sobre la entrega de sus "Premios de Noticias Falsas".

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, rechazó las críticas de Flake, sugiriendo que el senador simplemente estaba "buscando algo de atención" y acusándolo de defender al "opresivo gobierno cubano" durante un reciente viaje a la isla.