Incendio en un edificio de Nueva York deja 12 muertos y cuatro heridos graves

Agencia AFP

29.12.2017

Un incendio afectó la noche de este jueves a un edificio de apartamentos en el barrio del Bronx en Nueva York, dejando un saldo de al menos 12 muertos y cuatro heridos graves, informó el alcade de la ciudad.

Un niño de un año de edad figura entre los fallecidos en el siniestro, el cual se encuentra ahora bajo control de los bomberos, dijo a la prensa el alcalde Bill de Blasio.

"Lamento reportar que 12 neoyorquinos han muerto, incluyendo a un pequeño de un año de edad", señaló de Blasio a los reporteros desde el lugar, luego de que los bomberos extinguieran las llamas.

