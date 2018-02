Trump afirma que habría ido desarmado a la escuela atacada en Florida

Agencia AFP

27.02.2018

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que él habría tenido el coraje de entrar incluso sin armas en la escuela de Florida para impedir la masacre que causó 17 muertos y que impulsó a los estudiantes a pronunciarse para limitar el acceso a las armas de fuego.

"Pienso que yo habría corrido e ingresado [a la escuela] aun sin tener un arma, y creo que la mayoría de ustedes habría hecho lo mismo", dijo el mandatario durante una reunión con los gobernadores de los 50 estados federales en la Casa Blanca.

La declaración de Trump apunta a un policía armado que el día de la masacre se apostó supuestamente en el exterior de la escuela en Parkland, sin ingresar ni tratar de detener al joven Nikolas Cruz que dejó 17 muertos, en su mayoría adolescentes.

"El desempeño ha sido francamente una vergüenza", dijo el presidente.

Los agentes que podían haber tratado de interceptar el ataque a la escuela "no son exactamente personas a ser condecoradas por la medalla de honra. Ha sido una cosa asquerosa", añadió.

El oficial señalado, Scot Peterson, se defendió a través de su abogado, asegurando que no entró porque pensaba que el tiroteó se produjo fuera de la escuela.

"Las acusaciones de que Peterson era un cobarde y que su actuación, en estas circunstancias, no estuvieron a la altura de los oficiales de policía son evidentemente falsas", dijo el abogado del expolicía, Joseph DiRuzzo, en un comunicado.

El responsable por el estado de Washington (noroeste), el demócrata Jay Inslee, sugirió a Trump que podría ser beneficioso "un poco menos de Twitter y escuchar más", especialmente las objeciones a la idea del presidente de entrenar y armar a algunos maestros.

La semana pasada, Trump se pronunció a favor de medidas como mejorar los controles de antecedentes, aumentar la edad legal para comprar armas y prohibir los "bump stocks", unos dispositivos que transforman fusiles semiautomáticos en metralletas.

"Acabaremos con los 'bump stocks'. Los acabaré yo mismo y no me importa si el Congreso lo hace o no", insistió Trump ante los gobernadores.

Estas declaraciones marcan una divergencia notable con las propuestas de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso lobby de las armas que pagó 30 millones de dólares a la campaña presidencial del magnate.

'Gran fan de la NRA'

Pero el presidente se apresuró a afirmar sus vínculos con la NRA explicando que el fin de semana pasado se había reunido con su dirigente, Wayne LaPierre.

"No hay mayor fan de la segunda enmienda (que garantiza a los estadounidenses el derecho a poseer armas) y de la NRA que yo. Son geniales", afirmó.

Tras la matanza de Florida, de ambos lados del escenario político estadounidense, así como en la sociedad civil, se han alzado voces que piden una reglamentación más estricta de las ventas de armas. Una gran manifestación ha sido convocada para el 24 de marzo en Washington con el objetivo de pedir un control más estricto y meter presión a los responsables políticos estadounidenses.

Según una encuesta reciente de la CNN, el 70% de los estadounidenses está a favor de un endurecimiento de la legislación.

Pat Tomay y Joe Manchin, senadores republicano y demócrata respectivamente, quieren volver a presentar su propuesta de ley que ampliaría los controles de antecedentes penales para comprar armas.

Susan Collins, senadora republicana moderada, aseguró que apoya ampliar los controles de antecedentes y tratar el tema de la salud mental: "Quiero ver este tema resuelto", afirmó a la AFP.

Algunos republicanos impulsan una ley que obligaría a las agencias a reportar información al sistema nacional de verificación de antecedentes penales.

"Debemos hacer mucho más que eso", dijo el principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, al elogiar la legislación que amplía las verificaciones de antecedentes. Hacerlo, recordó, requeriría que los republicanos "se liberen del control de la NRA".

Espoleados por la masacre, la peor en una escuela estadounidense en seis años, varios sobrevivientes de Parkland viajaron a Washington, donde se reunieron el lunes con la líder demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, y otros legisladores.

En Parkland, los profesores y el personal de la escuela de secundaria Marjory Stoneman Douglas volvieron este lunes a las aulas con el fin de preparar el regreso de los alumnos el miércoles.

También este lunes, decenas de maestros y estudiantes se manifestaron en la capital de Florida, Tallahassee, para aumentar la presión a los legisladores estatales cuando discutían por primera vez un proyecto de ley que aumenta los controles sobre la venta de armas.

"No es sólo esta semana, no es sólo este mes. Será el mes próximo y el siguiente. Se trata de continuar presionando a nuestros políticos", dijo Justin Laumann, un estudiante del condado de West Palm Beach.