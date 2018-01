Trump afirma que nuevo libro sobre su gobierno está "lleno de mentiras"

Agencia AFP

05.01.2018

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la noche de este jueves, tras intentar impedir su publicación, que el libro sobre su gobierno que saldrá a la venta el viernes está "lleno de mentiras" y fuentes inventadas.

"No autoricé ningún acceso a la Casa Blanca (de hecho le dije que no varias veces) al autor de este libro falso! Nunca hablé con él para el libro. (Está) lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen", escribió el mandatario en Twitter sobre el escritor Michael Wolff's, que firma "Fire and Fury: Inside the Trump White House".

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!