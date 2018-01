Estudio anual vuelve a ubicar a Chile como el país con menos homicidios en Latinoamérica

24Horas.cl TVN

22.01.2018

La fundación dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, InSight Crime, entregó un nuevo panorama regional, esta vez respecto a la cantidad de asesinatos ocurridos en 2017, concluyendo que Chile es el país con la menor tasa de homicidios.

Nuestro país se ubica en el último lugar de la tabla con 3,3 crímenes por cada 100 mil habitantes, muy lejos de otros como Venezuela (89), El Salvador (69) y Jamaica (55,7), quienes lideran la clasificación.

"Chile es una vez más el país menos homicida de Latinoamérica, con sólo 550 homicidios registrados entre enero y noviembre de 2017, según datos oficiales de la policía", sostiene InSight Crime.

En detalle, se explica que "el promedio mensual de homicidios que esta cifra indica sugiere que el país del Cono Sur cerró 2017 con cerca de 600 asesinatos, y una tasa de poco menos de 3,3 por 100.000 habitantes. Esto representa un ligero incremento sobre 2016 y 2015, cuyos índices respectivos fueron 2,7 y 2,9, pero permite a Chile gozar de datos de seguridad muy por encima de la gran mayoría de sus contrapartes regionales".

Revisa a continuación el ránking completo. Si quieres acceder a la información en idioma español, pincha AQUÍ:

While Colombia and Honduras reached record-low levels of murders last year, others such as Mexico and Costa Rica are suffering from unprecedented homicide rates.

Find out the rest of the regional countries' homicide rate:https://t.co/GQvikikWRN pic.twitter.com/uYx2p7KdQ9