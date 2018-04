Filtran audio de joven asesinado por Nahir Galarza: "Me azotaron la cabeza contra la pared"

24Horas.cl Tvn

25.04.2018

Hace pocos días se conoció un comprometedor registro de audio grabado por Fernando Pastorizzo, víctima de su ex pareja, Nahir Galarza, joven que lo asesinó de dos disparos en Gualeguaychú, Argentina.

Según consignan medios trasandinos, en él se escucha claramente cómo la víctima relata un episodio de violencia vivido en las afueras de un local nocturno llamado "Bikini".

Según el testimonio grabado que dura 33 segundos, el joven asesinado con dos disparos acusa cómo Galarza y una de sus amigas, Sol Martínez, lo abordaron violentamente. Específicamente, Pastorizzo se encontraba discutiendo con su pareja cuando de repente sintió un fuerte golpe en su cabeza. Tras dejarlo aturdido, ambas mujeres lo habrían llevado de vuelta hacia la casa de Galarza, donde, según Fernando, lo encerraron con candado en una de las piezas y comenzaron a interpelarlo hasta llegar a la brutalidad.

"Se me parte la cabeza, boludo -le confiesa a uno de sus amigos-. Me azotaron la cabeza contra la pared 45 millones de veces", reclama entre sollozos. Luego añade con terror, "ustedes no digan nada boludo, porque si cuentan algo van a decir que yo la maltraté cuando yo en mi puta vida la toque".

Recordar que Nahir Galarza será juzgada por el delito de "homicidio agravado" el cuatro de junio a pedido de su defensa. En tal instancia, se prevé la participación de más de 80 personas que prestarán declaración durante las nueve audiencias fijadas hasta el 19 del mismo mes. El 21 de junio se conocerían los alegatos de clausura y el dictamen penal de la justicia.

Galarza, en caso de que se le declare culpable, podría recibir prisión perpetua.