Golpe de suerte: Mujer se convierte en millonaria tras afortunado error

Oksana Zaharov compró un boleto de lotería, pero le pasaron uno de otro concurso. No le importó y pagó la diferencia sin saber que se convertiría en la dueña de cinco millones de dólares, equivalentes a más de dos mil 900 millones de pesos.

24Horas.cl Tvn

07.02.2018

Una mujer que reside en Nueva Jersey, Estados Unidos, Oksana Zaharov (46), se convirtió en la ganadora de un millonario premio de lotería tras un error del vendedor de una tienda comercial.

Según se consigna en Inquisitr, la manera en que Zaharov ganó la gran suma de dinero fue insólita y sorprendente. Un día fue hasta un local de Manhattan para comprar un boleto de lotería de un dólar pero el cajero del inmueble le entregó un ticket de otro concurso, un "raspa y gana" de diez dólares. Ante la equivocación, la mujer se quedó callada y no quiso hacer más problema, por lo que pagó los nueve dólares restantes y se fue a su casa.

"Me sentí mal por él (vendedor), así que simplemente pagué esos nueve dólares de diferencia y guardé el boleto", confesó.

Allí no le dio importancia al "raspa y gana", no era lo que iba a buscar y, más encima, "soy de esas personas a las que nunca les toca nada", señaló. De hecho, utilizó el ticket como marcapáginas de un libro que estaba leyendo.

Sin embargo, su suerte le tenía preparada una sorpresa sin precedentes, pese a que en un principio se negó a descubrir el contenido del boleto puesto que este había llegado por accidente a sus manos y no despositaba ilusiones en él. Pero todo cambió. Un día raspó el boleto y se encontró con el premio. "No lo podía creer. Hasta lo llevé a la oficina de lotería y me lo confirmaron, estaba convencida de que era un billete falso", relató.

Ahora tiene su vida solucionada: recibirá cinco millones de dólares repartidos en varios pagos a lo largo de 20 años, cifra cercana a los tres mil millones de pesos chilenos. "Me iré de vacaciones a las Bahamas con mi familia y podré pagar los estudios de mi hijos sin necesidad de préstamos", anunció entusiasmada Oksana, quien sólo por un error se convirtió en millonaria.