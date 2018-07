Gracias a un dibujo y a internet se reconoció el cadáver de una joven desaparecida desde hace 43 años

24Horas.cl Tvn

Un hallazgo en medio de un paseo que realizaban tres niños en un bosque de Stronsville, Ohio en 1975, dio lugar a una incansable búsqueda por parte de una estudiante de nombre Christina Scates, que tras realizar una investigación respecto a la cantidad de huesos sin identificar que habían en el cementerio de Cleveland, sintió gran atención por el caso de una mujer que tenía su mis edad y a la que identificaron como "Huesos femeninos blancos desconocidos".

Según lo publicado por Infobae, el caso que fue investigado en su momento por la policía local, no logró identificar al cadáver y tampoco recibir el reclamo alguno del cuerpo, por lo que decidieron sepultarlo en el cementerio local con el nombre "Huesos femeninos blancos desconocidos" luego de que nadie reclamara el cuerpo, ni presentarán una denuncia por homicidio, este nombre llamó la atención de la estudiante Scates.

La jovencita se propuso identificar el esqueleto que no tenía casi piel, ni carne, y había perdido casi toda la mandíbula, cuando los niños lo hallaron. "Pensé que debía hacer algo", dio a The Washington Post.Sintió una necesidad particular de investigar más sobre ese extraño crimen sin resolver y olvidado.

Sus investigaciones parecían correr con la misma suerte que las anteriores, haasta que consiguió que un ranger de Cleveland Metroparks le enviara todo el archivo del caso. En ellas encontró pruebas dentales de jovencitas reportadas como perdidas en todo Estados Unidos, pero ninguna coincidía con "Huesos femeninos blancos desconocidos". El caso nuevamente se cerró.

Scate no seso su búsqueda y recurrió al internet para buscar alternativas, entró a blogs como Misterios sin Resolver y a Webleuths.com, donde el tema llamó la atención de Carl Koppelman, un artistas forense reconocido en California.

Koppelman, como hobby, se dedica a recrear y "darle vida" a los cráneos de diferentes casos, para ayudar a identificar a las personas.

En junio de 2016, Scates estaba en contacto con el artista y le pidió su ayuda formalmente. Con las cinco o seis fotografías que había del esqueleto no podía hacer mucho. "Las miré durante un par de meses. Pensé… no… el ángulo está mal. No tiene mandíbula. No hay color de pelo. Los dientes frontales no están. No hay forma que pueda hacer algo con esto. Pero finalmente dijo al diablo, le daré una oportunidad", relató Koppelman.

Cuando comenzó a trabajar en el nuevo proyecto, recibió una llamada. Era Angie Fisher, de la Oficina del Examinador Médico del Condado de Cuyahoga. Fisher q´uién necesiaba de su ayuda en otro caso, pero Koppelman, le dijo que estaba trabajando en "Huesos femeninos blancos desconocidos" de Strongsville.

Fisher, quien conocía casi todos los casos sin resolver, se extrañó. Y buscó en la base de datos NamUs un sitio gubernamental dedicado a resolver investigaciones sobre personas perdidas en todo los Estados Unidos. El servicio permite unir diferentes puntos en todo el país y reúne personas, ciencia forense y tecnología para intentar saber qué pudo ocurrir con quien se haya reportado como desaparecido.

Pero el caso de Strongsville no figuraba. Y a Fisher le llamó la atención. A Koppelman,también. "Es como si no tuvieran idea de que el caso existía", dijo el dibujante. El dibujo estaba hecho, pero todavía no había una pista que condujera hasta su identidad, para finalmente saber qué había ocurrido.

Por pedido de Koppelman, Fisher cargó los datos y el dibujo de "Huesos femeninos blancos desconocidos" en NamUS. Y los avances, a partir de allí, serían deslumbrantes.

Al poco tiempo y sin conocer en qué estaban Scates, Koppelman y Fisher, el Sargento Jeff Smith, del Departamento de Policía de Akron fue asignado a investigar los misterios sin resolver de la ciudad. El más viejo de los que casos que figuraban era el de una jovencita que había desaparecido en septiembre de 1974 luego de abandonar su casa tras una pelea con su padrastro. Nunca más se supo de ella. Su nombre era Linda Pagano.

"Pensé que moriría preguntándome" que había sucedido con ella, dijo Michael Pagano, hermano de Linda en una conferencia de prensa luego de que se anunciara el hallazgo. Pero cree que esto servirá para darle cierto cierre a la historia que nunca creyó que se resolvería.

Según contó, Linda iba a casa de su madre y su padrastro todos los veranos. Aquella noche de septiembre de 1974 discutieron fuertemente con el marido de su mamá. Fue porque ella llegó más tarde de lo acordado de un concierto. Se fue enojada de la casa y nunca más la verían.

Ahora, las autoridades le dieron el caso para investigar como "homicidio" al teniente DonSylvis, de Cleveland Metroparks. El mismo oficial que le había dado el archivo en primer lugar a Scates.