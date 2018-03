Helicóptero privado sufre accidente frente a la isla Roosevelt en Nueva York

24Horas.cl Tvn

11.03.2018

Un helicóptero privado cayó al East River (también llamado río Este, en español) frente a la isla Roosevelt en Nueva York, Estados Unidos, la tarde de este domingo luego de una presunta falla en su motor.

Al menos dos personas perdieron la vida en el accidente y personal de emergencias de Manhattan rescató a una tercera persona, indica AbcNews.

El accidente ocurrió a la altura de la calle 89 East, en el Upper East Side de la isla y fue captado en video por un transeúnte del sector.

De acuerdo a la agencia Reuters, la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por su nombre en inglés) reportó que la nave, un Eurocopter AS350, cayó cerca a eso de las siete de la tarde -hora local- y que se habría volcado una vez en el agua.

El mismo medio indica que el hombre rescatado estaría en condición crítica y que fue trasladado a un hospital.

