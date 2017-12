Homicidio múltiple remece a Estados Unidos: Asesinan a pareja lesbiana y sus dos hijos

Pese a que no hay detenidos tras el macabro hecho, desde la policía informaron que el asesinato del grupo familiar no se produjo al azar, sino que correspondió a un hecho planificado.

28.12.2017

Una pareja de lesbianas junto a sus dos hijos fueron asesinados en la vivienda que habitaban al norte de Nueva York, Estados Unidos.

El homicidio múltiple ocurrió el pasado martes en la ciudad de Troy, momento en que el propietario del inmueble arrendado por la familia recibió un llamado aquella tarde, donde desconocidos le solicitaron chequear el estado de los inquilinos y que ingresara al hogar. Al entrar se encontró con las cuatro personas muertas en el suelo.

El jefe de policía, John Tedesco, admitió que se trataba del peor crimen que había visto en sus cuarenta años como oficial. "Fue salvaje", aseguró.

Según publicó Times Union, las víctimas estaban atadas con las gargantas cortadas, hallándose sangre por todo el lugar. Sumado a ello, los investigadores no encontraron el arma homicida en la escena del crimen y por el momento no hay sospechosos.

En esa línea, se determinó que la pareja de mujeres tenía 36 y 22 años, mientras que los dos menores, un niño y una niña, tenían once y cinco años, respectivamente.

En tanto, los investigadores de este brutal crimen no tienen indicios de qué pudo haber ocurrido durante aquella tarde del martes. No obstante, afirman que el asesinato no se produjo al azar, sino que estuvo planificado y los responsables fueron directo a las víctimas. Sumado a ello, descartaron que las víctimas estuvieran envueltas en algún tipo de situación irregular o ilegal.