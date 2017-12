Horror en Argentina: Agente del Servicio Penitenciario asesina a su ex pareja y otros cuatro familiares

24Horas.cl Tvn

29.12.2017

Un suboficial del Servicio Penitenciario argentino mató a cinco integrantes de su familia que vivían en dos casas contiguas del barrio Santa Lucía, al suroeste de la ciudad de Santa Fe.

El hombre, identificado como Facundo Solís, fue encontrado en un principio armado, negándose a la entrega. Sin embargo, cuando lograron detenerlo, los agentes se percataron que el sujeto en pocos minutos había asesinado a cinco miembros de su familia: su ex pareja, a la hija de su ex pareja, al novio, a su ex suegra y a su ex cuñada.

Según consignó El Clarín, testigos señalaron que el victimario llegó a una de las casas del grupo familiar cerca de las 15:00. En el lugar, mantuvo una fuerte discusión con su ex pareja, Mariela Noguera, a quien mató tras efectuar varios disparos de bala.

Posteriormente, llegó a la vivienda de al lado, donde asesinó a su ex cuñada, Sonia Noguera, a la hija de su ex mujer, Ailén Noguera; a su ex suegra y el novio de la joven.

Se determinó que el hombre ejecutó a todo el grupo familiar con disparos en la cabeza con su pistola reglamentaria 9 milímetros y posteriormente se parapetó.

Personal policial concurrió al lugar tras el llamado de varios vecinos del sector tras el macabro hecho, donde además fue encontrado herido otro de los hijos de Noguera, quien fue trasladado con vida al Hospital Cullen.