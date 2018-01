Incendio afectó a la Trump Tower en Nueva York

24Horas.cl Tvn

08.01.2018

Un incendio produjo en la parte alta de la Trump Tower de Nueva York durante la mañana de este lunes

Según consignan medios internacionales, al lugar acudió el Departamento de Bomberos de la localidad, mientras que los usuarios registraron en redes sociales material audiovisual del siniestro aún en proceso.

De acuerdo a lo informado por Bomberos, el incendio se inició pasadas las 07.00 horas locales, cuando una densa capa de humo cubrió tanto las residencias como los locales comerciales de la torre.

There appears to be a fire at Trump Tower in New York City, where Pres. Trump keeps a residence. The president is currently in Washington, D.C., and the cause and severity of the fire is unknown https://t.co/jJXO9820Rt pic.twitter.com/Qr1O9GxDSs