Influyente gurú indio es condenado a cadena perpetua por violación

Agencia AFP

25.04.2018

La justicia india declaró el miércoles al influyente gurú Asaram Bapu culpable de violación de una discípula adolescente, informaron un abogado cercano al caso y los medios locales, en un contexto de seguridad reforzada por temor a que se produzcan disturbios.

Asaram, un "hombre-dios" de 77 años que dirige cientos de ashrams -centros de meditación y enseñanza hinduísta- dentro y fuera de India, estaba acusado de haber agredido sexualmente a una muchacha de 16 años en 2013 en Rajastán, en el oeste del país, con el pretexto de exorcizar espíritus maléficos.

Este gurú alardea de tener a ex primeros ministros y presidentes indios entre sus adeptos.

Las condenas de este tipo de personalidades político-espirituales son muy sensibles en India, donde millones de personas los siguen con gran devoción, lo que hacía temer una explosión de violencia.

"Asaram fue condenado a cadena perpetua, hasta que muera", declaró a la AFP Rajendra Singh, uno de los abogados del acusado. La defensa de Asaram anunció inmediatamente su intención de recurrir esta sentencia.

Estado de alerta

Por precaución, las autoridades pusieron varias regiones del país en estado de alerta y desplegaron a miles de policías por temor a altercados por parte de los seguidores de Asaram.

El año pasado, la condena por violación de otro eminente gurú, Gurmeet Ram Rahim Singh, había provocado disturbios de sus fieles en los que murieron 38 personas.

Apodado "Babuji", Asaram siempre ha negado haber violado a esta adolescente y denunció las acciones judiciales como una conspiración política. El gurú predica ante sus discípulos la renuncia a los deseos sexuales.

Pero este no es el único caso que pesa sobre él: en procedimientos distintos, que esperan veredicto, está acusado de otra violación y de implicación en el asesinato de dos estudiantes en uno de sus ashrams.

Testigos muertos

Al menos dos de sus antiguos colaboradores, que se volvieron contra él y se convirtieron en testigos claves en estas investigaciones, murieron asesinados en 2014 y 2015.

Sin embargo, los sermones de este maestro de yoga atraían a enormes multitudes.

Y pese a que su aura palideció debido a sus problemas con la justicia, sigue conservando una importante base de discípulos en el oeste de India. Su organización está valorada en cientos de millones de dólares.

Al igual de Asaram, otros poderosos gurús de India están envueltos en escándalos que mezclan espiritualidad, dinero y poder.

Muchos indios consideran que las enseñanzas de los gurús, a menudo ascetas hindúes, abren la vía a un despertar espiritual. Pero para sus detractores, estos "hombres-dioses" modernos no son más que charlatanes que utilizan la religión para acceder al poder, la fama y la riqueza.