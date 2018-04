Inglaterra: Condenan a 26 años de cárcel a sujeto que asesinó a la pareja de su ex novia

24Horas.cl Tvn

10.04.2018

Un brutal caso de asesinato ha conmocionado a Inglaterra. Un sujeto mató a la pareja de su ex novia en su puesto de trabajo en Southport, quedando sentenciado a 26 años de prisión.

Según consignan medios internacionales, Andrew Burke (31) degolló a Cassie Hayes (28) en una agencia de viajes ubicada en la ciudad cercana a Liverpool. Hasta allí llegó el atacante, con rabia y celos, ya que la víctima había iniciado hace poco una relación sentimental con la ex novia del hoy condenado. De hecho, un día antes del crimen el asesino había sido declarado culpable de acoso contra Laura Williams (29) quién había finalizado la relación.

Laura y Cassie eran felices juntas. La víctima tenía una hija de cuatro años y estaba atendiendo a una familia un día sábado cuando Burke irrumpió en el local comercial. "Sólo quiero disculparme por lo que voy a hacer", le dijo el antisocial a un empleado. Luego sacó un cuchillo, se acercó a Cassie Hayes y le cortó la garganta.

Tras el asesinato, Burke permaneció en la tienda esperando su detención. Se disculpó con las demás personas que vieron el hecho, había una niña de 12 años, y mantuvo la calma. "No mostró ninguna emoción y permaneció sentado mientras el resto de presentes en la escena del crimen estaban reaccionando de una forma u otra a lo que había sucedido", aportaron los policías.

En el juicio, el victimario confesó que "era matarme o matarla, así que la maté". Por su parte, el juez determinó que el caso responde a una "ejecución a sangre fría en público" y "un acto de salvajismo indescriptible", razón por las que lo mandó 26 años preso.

Producto del aterrador ataque una amiga de Cassie, que se encontraba trabajando junto a ella cuando Burke entró a cometer el homicidio, no ha podido salir de su vivienda. "No mereces respirar aire fresco. Eres el monstruo más malvado que hay en la tierra", esgrimió Tracy Hayes, madre de la víctima.

