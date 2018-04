Juzgado aclara que Lula no es considerado prófugo pese a no haberse entregado

Agencia AFP

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no es un prófugo por la justicia, pese a no haberse entregado dentro del plazo fijado por el juez Sergio Moro, porque las autoridades saben donde está y no han intentado arrestarlo, explicó la asesoría de comunicación del magistrado.

"Lula no incumplió una orden judicial. Le fue dada la oportunidad para que se presente ante la justicia sin necesidad de que tenga que intervenir la policía. Pero todo el mundo sabe donde está, no está escondido ni prófugo", dijo la asesora a la AFP.

Sorpresiva aparición de Lula Da Silva tras no cumplir orden de entrega El ex mandatario saludó a sus adherentes desde un edificio en Sao Paulo. Esto luego de que venciera el plazo impuesto por la justicia brasileña para se entregue y comience a cumplir una condena de 12 años de prisión por corrupción.









"Solo puede ser considerado con pedido de búsqueda o prófugo si la policía lo busca y no consigue localizarlo", añadió.

Más de una hora después de la hora señalada, el ex presidente saludaba a miles de manifestantes congregados frente al Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campos (afueras de Sao Paulo), donde permanece desde la noche del jueves, cuando fue emitida la orden de arresto.

El documento precisaba que podía presentarse "voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17H00 (20H00 GMT)" del viernes.

Entre versiones de negociación entre los abogados de Lula y las autoridades para una posible entrega, el diputado Ze Geraldo del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), de Lula, dijo a la AFP que el líder de 72 años pasará la noche en el sindicato en el que inició su ascenso político hasta la presidencia (2003-2010).

"Ya está definido: Lula no va a Curitiba (sur). Vamos a pasar la noche aquí. Esa decisión ya fue tomada (...), después se negociará cómo sigue", señaló desde el interior del edificio.