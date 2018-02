La increíble tormenta eléctrica en Australia que atemorizó a las redes sociales

24Horas.cl Tvn

12.02.2018

Un espectacularmente intensa tormenta eléctrica llamó la atención los cielos de Queensland, Australia, este sábado pasado, la que, dada su magnitud, fue captada por varios usuarios de redes sociales.

En varios videos se aprecia como una torre de la ciudad conocida como Q1, la mayor damnificada, recibió impactos de rayos en repetidas ocasiones los que incluso alertaron a Bomberos, quienes acudieron al lugar por precaución.

RT ABC "Stunning video shows a bolt of lightning strike a building in Australia during a dramatic storm. https://t.co/YWnPQc8q3s pic.twitter.com/0ch60GPTsS"