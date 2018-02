La interpelación de Nahir Galarza a jueza que le negó prisión domiciliaria

24Horas.cl Tvn

05.02.2018

Nahir Galarza, joven argentina de 19 años que admitió el asesinato de su novio de 20, Fernando Pastorizzo, pidió explicar y fundamentar su decisión a la jueza a cargo de la causa por negarle el beneficio de la prisión domiciliaria.

Según consignó TN, la trasandina habló por más de un minuto a la jueza Angélica Pivas, quien preside la audiencia en el Tribunal de Jueces y Apelaciones de Gualeguay, a quien le señaló "¿en qué puedo entorpecer la investigación? Desde el primer día di todas las claves de mi celular".

Asimismo, exigió que, en caso de rechazar su petición de obtener prisión domiciliaria, pudiera conocer las razones de su decisión. "Si se descartó el peligro de fuga, no entiendo por qué no se me da la prisión domiciliaria", recalcó.

En la instancia, la magistrado confirmó la posición de la querella y la Fiscalía que rechazaron la solicitud de la defensa de Nahir y reafirmaron el pedido de prisión preventiva en la Comisaría de la Mujer, lugar en el que permanece desde el 2 de enero por el asesinato cometido el 29 de diciembre.