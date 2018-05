"La tipa sabe a lo que va (...) disfruta de la situación": Polémica por videos de profesor universitario que pide la absolución de 'La Manada'

24Horas.cl TVN

11.05.2018

Polémica ha generado una nueva reacción -y respaldo público- a los integrantes de La Manada, autores de una violación grupal a una joven madrileña durante la madrugada del 7 de julio de 2016, en Pamplona.

Esta vez, se trata de un profesor de la Universidad de Santiago (USC), Luciano Méndez Naya, quien grabó un video y lo compartió a través de redes sociales donde insisten en que la víctima "disfrutó" de lo que ocurría.

En un video inicial, el profesor sostuvo que "para mí, lo que pasó en Pamplona ese día, fue simplemente que la chavala se ve sola, borracha, sin tener que hacer en San Fermín, sin amigos, se topa con cinco tipos con ganas de marcha (fiesta), la chavala los acompaña, van a un hotel con intención de hacer el amor, no le dan la habitación, la tipa va morreándose (...) la tipa claramente sabe a lo que va", sostiene.

Agrega que "por los indicios, por lo que vi en la sentencia, la chavala disfruta de la situación".

En un segundo video, Méndez sostiene que la razón está de su lado, y ha defendido su postura, señalando que "vista la reacción desproporcionada y desmedida, sigo pensando lo mismo (...) pero me permite ponerle un poquito de humor a la cosa".

Agrega que quizás se ha confundido, pero que él expone los "indicios racionales" y dice que existe un alto porcentaje de que las cosas ocurran como él las cuenta.

"Si me vienen y me sacan un video en el que la tipa (...) lo está pasando mal y se ve que no sé qué y tal, pues digo: bueno, vale", sostuvo.

Méndez responde a los comentarios que ha recibido su video, señalando además que éstos son "frutos de la sociedad corrupta" y que hay personas que disfrutan insultando. "Reconozco una cosa, mi postura es arrogante, fue y lo será", sostiene.

La Universidad de Santiago ha señalado que analizará su comportamiento a nivel interno, para determinar la adopción de medidas correspondientes contra el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago.

Según consigna El Mundo.es, el profesor ya había protagonizado una polémica previa en 2016, pues varios alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela le habían acusado de comentarios machistas en el aula.