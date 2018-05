Los sorprendentes videos tras la erupción del volcán Kilauea

24Horas.cl Tvn

07.05.2018

Los flujos de lava que recorren la isla de Hawaii tras la erupción del volcán Kilauea han dejado decenas de registros audiovisuales que retratan la potencia con que el fenómeno natural se ha desarrollado desde su inicio.

Miles han sido evacuados de la zona, la cual se prevé que continúe en estado de emergencia por varios días e incluso meses.

Según un comunicado del Observatorio vulcanológico de Hawaii, publicado hacia las 09H40 GMT del domingo, se contaron ocho grietas, la última de las cuales se abrió el sábado por la noche. Todas se localizan en la localidad de Leilani Estates, cuyos 1.700 habitantes están sujetos a una orden de evacuación obligatoria desde el jueves, al igual que los de Lanipuna Gardens.

De estas fisuras sale abundante lava y emanaciones tóxicas, esto sumado a 152 temblores de magnitud 2 y 3 localizados a menos de 5 kilómetros del cráter y 22 sismos de magnitud 3 -hasta el domingo pasado-, agudizan la situación.

El Kilauea, de 1.247 metros de altura, hizo erupción el jueves y es uno de los volcanes más activos del planeta.

