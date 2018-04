Lula da Silva "en rebeldía": Ex mandatario no se entrega a la justicia brasileña en el plazo impuesto

El ex mandatario brasileño no cumplió con el plazo impuesto por la justicia brasileña para entregarse y comenzar a cumplir la sentencia de 12 de años de prisión en su contra.

06.04.2018

Tal como se había adelantado a comienzos de la presente jornada desde el propio círculo del ex mandatario de Brasil, Lula da Silva no acató la orden judicial de entregarse a la justicia hasta las 17:00 horas locales para comenzar a cumplir condena en prisión por el caso de corrupción en el que está involucrado.

Una fuente vinculada al Partido de los Trabajadores (PT) fue quien confirmó esta mañana de la defensa del ex jefe de Estado presentó una apelación de último minuto para suspender la orden de prisión, argumentando que no habían tenido tiempo para agotar las apelaciones de procedimiento.

No obstante, dicho requerimiento fue denegado horas. De este modo, el ex presidente fue declarado "en rebeldía". De acuerdo a fuentes locales, Lula se halla desde la víspera en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campos, en la región de Sao Paulo, rodeado por sus seguidores.

El ex mandatario brasileño afronta una sentencia de 12 años de cárcel, la cual fue dictada a sólo seis meses de las elecciones presidenciales donde aparece como favorito para la reelección.

Tras su declaración en rebeldía, se encuentra negociando una entrega con la policía federal.