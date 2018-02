Madre abandona a su bebé recién nacido en un aeropuerto y deja dramática carta

"Sólo quiero lo mejor para él, que no soy yo. Por favor. Lo siento", señala la misiva encontrada junto al lactante en un baño.

08.02.2018

Una mujer dejó a su bebé recién nacido en un baño del aeropuerto internacional de Tucson, Arizona, Estados Unidos. Para explicar su decisión escribió una carta que fue encontrada por las autoridades.

El pasado domingo 14 de enero, cerca de las 21.00 horas locales, una empleada del aeropuerto escuchó un ruido muy extraño que venía desde el interior del baño de mujeres. Le llamó tanto la atención que fue al lugar y quedó absolutamente impresionada con lo que descubrió. Envuelto en ropas, había un bebé recién nacido que había sido abandonado.

La trabajadora alertó rápidamente a la policía e intentó desesperadamente encontrar a la madre, pero no lo logró. Minutos después encontraría una carta que explicaría la grave situación.

Antes de esto, cabe destacar que las cámaras de seguridad del inmueble grabaron a una mujer que descendía de un vuelo y que llevaba en sus brazos a un bebé. Luego se ve que entró al baño, pero salió sin nada en sus manos. Aparentaba tener un poco más de 20 años y tenía pelo oscuro. Su explicación fue difundida por los mismos miembros del aeropuerto.

El mensaje hallado junto al bebé decía: "Por favor, ayúdenme. Mi mamá no tenía idea de que estaba embarazada. Ella está incapacitada y no puede cuidar de mí. Por favor, llévenme a las autoridades para que ellos puedan encontrarme una buena casa. Solo quiero lo mejor para él, que no soy yo. Por favor. Lo siento".

Foto: Policía del Aeropuerto de Tucson.

Dicho documento no llevaba identificación ni firma. Por su parte, el pequeño fue trasladado de urgencia hasta un hospital cercano para evaluar su estado de salud.

Lo que más acongoja a las autoridades es que dentro del baño en cuestión se encontró ropa manchada con sangre y fluidos, por lo que se maneja la tesis de que la mujer puede haber dado a luz horas antes de entrar al aeropuerto.